الرياض 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن الكلمة التوجيهية الشاملة التي ألقاها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الاجتماع الذي عقده مع الحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، وضعت النقاط على الحروف وحددت أولويات المرحلة القادمة في مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف تدهور العملة وتعزيز إيرادات الدولة وبناء مؤسساتها وتثبيت الأمن ومواجهة ميليشيا الحوثي.وقال الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// "إن مهام جسيمة تنتظر حكومة الكفاءات السياسية لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب اليمني والتأسيس لمرحلة جديدة من الشراكة ووحدة الصف الوطني في مواجهة الانقلاب الحوثي، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين".وثمن الإرياني المواقف الصادقة والنبيلة للمملكة العربية السعودية الذين كانوا ولا زالوا العون والسند لليمن في أزمته.وأضاف : "نراهن على الدور البناء لأشقائنا في المملكة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض ودعم جهود الحكومة اليمنية لمواجهة الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسانية وفي مختلف الجوانب".// انتهى //19:59ت م0159