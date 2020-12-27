الرياض 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسخسر فريق الرائد من ضيفه الأهلي، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة بنتيجة 1-2، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل هدف الرائد اللاعب نيكوليتش من ركلة جزاء وذلك عند الدقيقة 13 من الشوط الأول، قبل أن يعادل النتيجة الأهلي عن طريق اللاعب ميريتيا عند الدقيقة 55 من عمر اللقاء، ليضيف زميله عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة 91.وبهذه النتيجة رفع الأهلي نقاطه لـ 22 نقطة محتلًا المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز الـ 12 في جدول الترتيب .// انتهى //19:59ت م0160