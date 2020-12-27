الرياض 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واستغلب فريق الفتح على ضيفه فريق الفيصلي 3-2 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل للفتح الهدف الأول اللاعب "علي الزقعان" عند الدقيقة 17، ليضيف زميله "مراد باتنا" الهدف الثاني عند الدقيقة 35، وفي الدقيقة 45 سجل اللاعب "علي الزقعان" الهدف الثالث، فيما سُجلت أهداف الفيصلي عن طريق اللاعب "محمد الصيعري" عند الدقيقة 71، ليضيف زميله "جوليو تفاريس" الهدف الثاني عند الدقيقة 72.// انتهى //20:01ت م0161