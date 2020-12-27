الدمام 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر) ، تورط بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي ؛ تمثلت بسرقة المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها ، حيث تُقدر قيمة مسروقاته بـ (48,000) ريال ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه كافةً، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.// انتهى //20:14ت م0162