الدمام 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 1699 جولة رقابية مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المتبعة .وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 29 مخالفة، منها 21 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19" في الأسواق والمراكز التجارية، و8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت برفع 20775 طناً من النفايات، وأزالت 12072 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9391 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتعقيم وتطهير 2176 موقعاً باستخدام 421974 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي .// انتهى //20:17ت م0164