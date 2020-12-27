السيح 12 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 27 ديسمبر 2020م واسأعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج اليوم ، عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بدبلوم الأمن والسلامة بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية في مقر الجامعة بمدينة السيح ، وذلك عبر الرابط : http://ssmd.psau.edu.sa/.ويتناول برنامج دبلوم الأمن والسلامة على مدى أربعة فصول دراسية ، مجموعة من الإجراءات التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للعاملين بالمنشأة والحد من خطر الإصابة ، والتعرّف على متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للأمن والسلامة العامة ، وتحديد المخاطر في بيئة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب عليها ، والإلمام بمعايير السلامة الدولية وتطبيقها حسب طبيعة المنشأة ومعرفة طرق تقييم وتجنب المخاطر.ويحصل الخريج على دبلوم الأمن والسلامة المهنية ويُعيَّنُ على المرتبة الخامسة (الدرجة الثانية) بمسمى مشرف أمن وسلامة مهنية.// انتهى //20:49ت م0166