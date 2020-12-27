مكة المكرمة 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسنفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على المحلات الغذائية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع.ورصدت البلدية خلال الجولات الرقابية عدداً من المخالفات الصحية ومخالفات التجهيز ومخالفة تخزين المواد الغذائية، ومخالفة المبنى للاشتراطات البلدية، حيث جرى مصادرة 31 كيلو من أسماك معاد تجميدها ومخزنة بطرق سيئة، إضافة إلى إتلاف 42 كيلو جراماً من الدقيق والسميد مخزنة بطرق مخالفة، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحلات المخالفة.من جانب آخر تجولت الفِرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية على سوق السمك المركزي بالكعكية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، أسفر عنها مصادرة وإتلاف 70 كيلو جراماً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وقامت الفِرق الرقابية في بلدية العتيبية الفرعية، بحملة رقابية مكثفة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحد من ظاهرة الافتراش العشوائي، صودرت خلالها 4 عربات خشبية تزن 452 كيلو جراماً من الخضروات والفواكه سُلِّمَ الصالح منها لجمعية حفظ للطعام.// انتهى //20:53ت م0168