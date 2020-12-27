الرياض 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسانطلقت اليوم سباقات الهجن ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبد العزيز، وذلك على ميدان رماح للهجن، لفترتين صباحية ومسائية مدة خمسة أيام بـ 164 شوطًا، بمشاركة قرابة 2000 مطية.وأكد رئيس اللجان في الاتحاد السعودي للهجن محمود البلوي أن انطلاقة سباقات الهجن بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في ميدان رماح، جرت كما خطط لها من حيث التنظيم والالتزام بالمواعيد المحددة مسبقاً.وأضاف، كانت الانطلاقة من خلال 46 شوطاً لفئة "حقايق" مسافة 4 كلم، أقيم 26 منها "بكار وقعدان" في الفترة الصباحية، و20 شوطاً مسائية مقسمة 10 أشواط "مفتوح"، و10 أشواط "عام".وأشار إلى أن التنظيم والحضور كان مميزاً من قبل المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي ومن جميع أنحاء المملكة، فيما تتواصل السباقات خلال الأربعة الأيام المقبلة بذات النجاح".وتتواصل غداً بإقامة 40 شوطاً مخصصة لـ"لقايا" على مسافة 5 كلم، منها 24 شوطًا"عاما" في الفترة الصباحية، و16 في الفترة المسائية مقسمة على عشرة أشواط "مفتوح" وستة أشواط "عام".// انتهى //20:56ت م0169