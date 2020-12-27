مكة المكرمة 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واستنظِّم الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف ممثلة في إدارة اللغة العربية للناطقين بغيرها، دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد ولمدة أربعة أيام تحت عنوان "طرق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها".وعدّ مدير عام معهد الحرم المكي الشريف صالح بن دخيل السلمي الدورة استمراراً لجهود المعهد في تقديم ما يرتقي بالعملية التعليمة واستهداف فئات جديدة من طلاب العلم وتعليمهم اللغة العربية ليسهل عليهم تعلم العلوم الشرعية.// انتهى //21:13ت م0171