الجزائر 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 98249 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ست حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2728 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 357 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65862 حالةً.// انتهى //21:44ت م0172