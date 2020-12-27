جنين 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم هدم أربعة منازل لمواطنين فلسطينيين من قرية تعنك غرب جنين.وأفادت مصادر محلية في جنين ، بأن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم منزل المواطن إبراهيم أحمد محمود قذيلة ، ومنزل محمود أحمد قذيلة، ورياض محمد دواسة، وذيب نمر شبيبو وهي قيد الإنشاء، وبيت زراعي بلاستيكي للمواطن محمود جميل أبو قذيلة.وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تدعي أن تلك المباني قائمة على مناطق أثرية وغير مرخَّصة.// انتهى //22:58ت م0180