الخبر 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واستغلب فريق الاتفاق على مستضيفه فريق القادسية 1-2 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل للاتفاق الهدف الأول اللاعب "سليمان دوكارا" عند الدقيقة 25، ليضيف زميله "علي هزازي" الهدف الثاني عند الدقيقة 52، فيما سُجل هدف القادسية الوحيد عن طريق اللاعب "حسن العمري" عند الدقيقة 43.// انتهى //23:07ت م0184