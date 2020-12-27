بريدة 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسفعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الحملة التوعوية "الخوارج شرار الخلق" بالمنطقة، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، والتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج وخطرهم، وإبراز جهود المملكة في مواجهة ومكافحة الإرهاب.وتستهدف الحملة منسوبي الدوائر الحكومية وعموم شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، واللقاءات، والمعارض الذكية، بالإضافة إلى وسائل النشر الحديثة بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية.ونوه مدير عام الفرع عبدالله بن محمد الشبانات بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة الرشيدة في تعزيز الأمن الفكري ومحاربة الفكر الضال من جماعات وأحزاب حفظاً لأمن البلاد .يُذكر أن حملة "الخوارج شرار الخلق" ستنفذ بجميع محافظات المنطقة.// انتهى //23:22ت م0188