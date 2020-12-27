محايل 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسكثفت بلدية محافظة المجاردة اليوم حملاتها الرقابية الميدانية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بإجراءات واحترازات السلامة والاشتراطات الصحية لتعزيز السلامة الغذائية للمستهلكين.وأشارت البلدية إلى أنها أغلقت 8 محال تجارية مخالفة، وأتلفت 32 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصدها عددا من المخالفات تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة ، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، و انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات.// انتهى //23:22ت م0189