عام / بلدية المجاردة تكثف جولاتها الرقابية وتغلق 8 محال مخالفة
الأحد 1442/5/12 هـ الموافق 2020/12/27 م واس
محايل 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس
كثفت بلدية محافظة المجاردة اليوم حملاتها الرقابية الميدانية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بإجراءات واحترازات السلامة والاشتراطات الصحية لتعزيز السلامة الغذائية للمستهلكين.
وأشارت البلدية إلى أنها أغلقت 8 محال تجارية مخالفة، وأتلفت 32 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصدها عددا من المخالفات تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة ، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، و انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات.
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