جدة 12 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واستفقد وكيل أمين أمانة محافظة جدة لبلديات المحافظات المهندس محمد بن حسن الزهراني اليوم المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بمركزي المظيلف ودوقة، والوقوف على كورنيش المظيلف وكورنيش رأس محيسن ومخطط دوقة.والتقى المهندس الزهراني خلال الزيارة برئيس بلدية المظيلف بلقاسم المقعدي ورؤساء الأقسام بالبلدية وأعضاء المجلس البلدي للاطلاع على احتياجات مركزي المظيلف ودوقة والمراكز التابعة لها.// انتهى //00:20ت م0193