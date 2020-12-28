ظهران الجنوب 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسصادرت بلدية أحد رفيدة اليوم 30 كجم من الأغذية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.وأوضح رئيس البلدية محمد الوادعي ،أن الحملة تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية لتعزيز السلامة الغذائية، مشيرا إلى أن البلدية نفذت أكثر من 50جولة، مؤكدا أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة،علاوة على مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.// انتهى //00:32ت م0194