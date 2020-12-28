برازيليا 12جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنها سجلت 18.5 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 344 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة​​​.ووفقا لوزارة الصحة البرازيلية، تم تسجيل 18479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و344 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و 484 ألفا و 285 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 191 ألفا و139".وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.// انتهى //02:33ت م0198