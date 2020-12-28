سانتياقوا 12جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27ديسمبر 2020 م واسضرب زلزالا قوتة 6.8 درجات قبالة ساحل جنوب وسط الشيلي اليوم حسبما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي .وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد حوالي 163 كيلومترا إلى الغرب والشمال الغربي من فالديفيا في المحيط الهادي.ولم ترد تقارير فورية عن حدوث خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات مد عالية ( تسونامي ) جراء الزلزال .// انتهى //03:28ت م0199