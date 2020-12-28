اجتماعي / دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج في تنمية اليمامة
الاثنين 1442/5/13 هـ الموافق 2020/12/28 م واس
السيح 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس
تقيم جمعية التنمية الأسرية بالخرج يوم غد الثلاثاء ،دورة تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج ، في قاعة التدريب بمقر لجنة التنمية الاجتماعية في بلدة اليمامة.
وتتناول الدورة التي تستمر يومين ، الجوانب النفسية للزوجين ، ومفاتيح السعادة الزوجية ، وفنون ومهارات حلّ المشكلات الزوجية.
وتأتي الدورة ضمن البرامج التدريبية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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