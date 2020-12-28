الرياض 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين.. أدوار قيادية وتاريخية في مسيرة العمل الخليجي.ولي العهد.. القدوة الحسنةخالد الفيصل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.فيصل بن بندر يستقبل مديرَي التعليم والسجون بالمنطقة.أمير القصيم يؤكد أهمية التكامل بين المجلس البلدي وأمانة المنطقة.أمير القصيم يطلق مشروع المشاركة والاستثمار في أمانة القصيم.700 ألف مسجل في قوائم لقاح كورونا.وزير البيئة يستمع لمطالب واحتياجات أهالي حائل.قرار رئيس نادي الإبل باستحداث شوط المفاريد يحدث الفارق.حملة أمنية للتأكد من الإجراءات الاحترازية في وادي الدواسر.«البيئة» تصادر 135 طناً من الحطب المحلي مخبأة داخل مستودع مخالف في الرياض.عقد المؤتمر السادس لأمراض الروماتيزم بجدة.شجار لبناني - سوري يحرق مخيماً للاجئين.الخارجية الفلسطينية: استهداف الاحتلال للمستشفيات جريمة ضد الإنسانية.الاتحاد الأوروبي يبدأ (التلقيح) .. وعُمان تفتح حدودها.إسرائيل تحذر من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.// يتبع //07:18ت م0004