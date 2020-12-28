وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( ركائز الاستقرار الإقليمي والدولي ) : جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع «يحفظهما الله» ، المستديمة في سبيل استقرار ونماء ونهضة المنطقة، تنعكس في تلك المساعي والمواقف الثابتة للبلوغ بالبيت الخليجي لتلك التكاملية في وحدة القرار والرؤى والأهداف، انطلاقا من دور المملكة الإقلـيمي الـقيادي، ومن إيمانها بوحدة المصير فيما يرتبط بكل التحديات المشتركة التي تواجه دول المنطقة.وأضافت :حين نمعن في الأبعاد المرتبطة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» رسالة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولـة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوته للمشاركة في الـدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها بالرياض في الخامس من يناير المقبل، وكذلك تكليف خادم الحرمين «حفظه الله» لمعالي الأمين الـعام لمجلس الـتعاون لـدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بنقل الـدعوة إلـى أصحاب الجلالـة والـسمو قادة دول المجلـس «حفظهم الله» للمشاركة في أعمال الـدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وبينت أن تلك التحديات التي تصاحب انعقاد هذه الـقمة، من الـظروف الاستثنائية الـتي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد، وما ترتب على ذلك من ارتباك اقتصادي دولي بسبب آثار هذه الأزمة غير المسبوقة في الـتاريخ الحديث، بالإضافة لتلك المساعي المشبوهة من دول تحاول استثمار الأزمة الراهنة في سبيل خدمة أجنداتها وغاياتها، وكيف أن هذه القمة المرتقبة تأتي مستهدفة عدة محاور تنبثق من ضرورة استعادة الـنمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة وتجاوز تحدياتها.وختمت :فهذه المعطيات الآنفة ترسم أمامنا ملامح الصورة التاريخية والأدوار الراسخة للمملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق ركائز الاستقرار الإقليمي انطلاقا من الـبيت الخلـيجي، وما يرتبط بآفاق تلـك الجهود من استقرار عالمي، عطفا على قيادة وريادة المملكة، وتأثيرها ومكانتها بين دول المنطقة والمجتمع الدولي. // يتبع //07:19ت م0006