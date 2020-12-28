وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( مواقف ناصعة ) : انطلاقًا من دورها القيادي ولتعزيز النجاح الذي تحقق بتنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية ، تواصل المملكة جهودها ومواقفها الناصعة على كافة الأصعدة لدعم الشرعية اليمنية ، وبذل كل ما يحقق الاستقرار والتنمية للشعب اليمني الشقيق.وأضافت :ففيما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الكبيرة في أكثر من مجال بأنحاء اليمن دون تمييز، أطلقت المملكةُ أمس حزمةً جديدة من المشاريع التنموية الضخمة ، بعد أن أصبحت البيئة مهيأة لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية بما يعزز من الاقتصاد اليمني ويحسن المعيشة ، وذلك من خلال مشاريع البرنامج السعودي للتنمية والإعمار ومبادراته التنموية في مختلف المحافظات اليمنية بما يلبي أهم الاحتياجات الحاضرة.وختمت :هذه المشروعات الحيوية التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة باليمن تعكس المنظور الشامل الذي يعمل عليه البرنامج السعودي ، امتدادا واستكمالا لمنظومة المشروعات الكبرى التي تم إنجازها منذ انطلاقه ، وبصماته التنموية في العديد من المجالات الحيوية وتوفير حياة كريمة للأشقاء ، حيث نفذ أكثر من 193 مشروعًا في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والعمل على دعم بناء القدرات الحكومية.. أيضا تميز البرنامج السعودي في رسالته تجاه الأشقاء ، بحرصه التام على تطبيق أفضل مبادرات الإعمار، من أجل الإسهام في تحقيق التقدم التنموي وصولاً إلى تعزيز السلام في اليمن.// يتبع//07:19ت م0007