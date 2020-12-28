سيئول 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية أقل من 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس وسط انتشار الموجة الثالثة من الفيروس.وأبلغ المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن 808 إصابات جديدة بكوفيد-19، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 57,680.ويبدو أن انخفاض عدد الإصابات يرجع إلى إجراء عدد قليل نسبيا من الاختبارات التشخيصية لكوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.// انتهى //07:42ت م0011