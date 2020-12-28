شنغهاي 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أن البر الرئيسي الصيني سجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 22 في اليوم السابق.ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86976 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634. وفي إطار منفصل، شددت بكين قيود كوفيد-19 لمخاوف من أن سفر أعداد كبيرة من الصينيين خلال فترة العطلة قد يتسبب في ارتفاع عدد الإصابات في العاصمة، حيث أبلغت الأحد عن حالات إصابة محلية لليوم الرابع على التوالي.// انتهى //07:50ت م0012