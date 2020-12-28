وارسو 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسفرضت السلطات البولندية، اعتباراً من اليوم الإثنين، نظام الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد بسبب جائحة كوفيد-19.وبحسب قرار الحكومة البولندية، سيبدأ سريان نظام الحجر الصحي في 28 كانون الأول/ديسمبر وسيستمر حتى 17 كانون الثاني/يناير، كما أن هناك إمكانية لتمديده​​​.وفي هذه الفترة ستتوقف عن العمل الفنادق، منحدرات التزلج، السينما، المراكز الرياضية، المتاجر عدا متاجر المواد الغذائية والصيدليات.وبهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد، يمنع السكان من الخروج من المنزل في ليلة رأس السنة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.// انتهى //07:50ت م0013