الرياض 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسيشارك 16 متحدثاً من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري يوم غد الثلاثاء ، في مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 29 - 30 ديسمبر الجاري عبر الشبكة الافتراضية.وسيناقش المتحدثون في المؤتمر المستجدات التشريعية والتنظيمية العقارية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة مما يعزز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة الأمر الذي سيسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.مما يذكر أن الهيئة العامة للعقار خصصت موقعاً إلكترونياً للراغبين في التسجيل من المستثمرون والمطورون العقاريون، وأصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمو الخدمات العقارية، والمهتمون بالشأن العقاري، والمواطنون وذلك من خلال الرابط sreievent.sa.// انتهى //07:51ت م0016