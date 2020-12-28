طوكيو 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة اليابانية اليوم استقرار الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي عند نفس مستواه في الشهر السابق.في الوقت نفسه فإن الارتفاع الأخير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد زاد المخاوف من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.وجاءت بيانات الناتج الصناعي الصادرة اليوم أسوأ من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة "بيزنس ديلي" الاقتصادية اليابانية رأيهم والذي كان يشير إلى نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر1% شهريا بعد نموه بمعدل 4% خلال الشهر السابق.في الوقت نفسه تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 4ر3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بسبب تداعيات الجائحة بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.في الوقت نفسه تراجع مؤشر التسليمات الصناعية خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% عن الشهر السابق إلى 94 نقطة مقابل مستوى الأساس لعام 2015 وهو 100 نقطة. كما تراجع مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 1ر1% إلى 6ر94 نقطة.كانت عودة أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع قد دفع المسؤولون اليابانية إلى حث المواطنين على الابتعاد عن التجمعات الاجتماعية في عطلتي نهاية العام ورأس السنة الجديدة.// انتهى //07:51ت م0017