عام / انقطاع الكهرباء عن نحو 34 ألف منزل في فرنسا بعد عاصفة شتوية
الاثنين 1442/5/13 هـ الموافق 2020/12/28 م واس
باريس 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس
انقطع التيار الكهربائي عن نحو 34 ألف منزل في وسط وشرق فرنسا بعد أن ضربت البلاد العاصفة الشتوية "بيلا".
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء امس الأحد بأن أقاليم أوفيرني-رون-ألب وبورجون-فرانش-كونت وكذلك الألزاس تأثرت بشكل خاص من العاصفة.
ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج بكميات كبيرة في أجزاء متفرقة من البلاد.
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