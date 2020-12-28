باريس 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسانقطع التيار الكهربائي عن نحو 34 ألف منزل في وسط وشرق فرنسا بعد أن ضربت البلاد العاصفة الشتوية "بيلا".وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء امس الأحد بأن أقاليم أوفيرني-رون-ألب وبورجون-فرانش-كونت وكذلك الألزاس تأثرت بشكل خاص من العاصفة.ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج بكميات كبيرة في أجزاء متفرقة من البلاد.// انتهى //07:52ت م0018