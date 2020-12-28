طرابلس 13جمادى الاول 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر020 2 واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على زيارة الوفد المصري للعاصمة طرابلس، ولقاءاته مع نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معتيق ، ووزير الخارجية محمد سيالة ، ووزير الداخلية فتحي باشا لاغا ، وتمت مناقشة ضرورة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية.، إضافة إلى الاتفاق على استئناف عمل السفارة المصرية بطرابلس .وأشارت الصحف إلى تصريحات وزير الداخلية فتحى باشا لاغا عقب لقاء الوفد المصري ، وتأكيده أن توطيد العلاقات مع القاهرة مهم للغاية، لافتا إلى التطلع لتوطيد علاقات تعاون مع الدول كافة ،مشيرا إلى أن ليبيا ستكون نقطة توافق وتلاقٍ، لا ساحة تنافر وصراع، لافتا إلى أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة الليبية إلا بتغليب قوة المنطق على منطق القوة..وبينت الصحف تصريحات نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معتيق، مشيرا أن ليبيا بحاجة إلى العالم، ولكنها بحاجة أيضًا، أن يكون هناك صفاء ونقاء بين الليبيين أكثر من أي شيء آخر، مُستدركًا: على الشعب الليبي أن يستوعب ما حدث طيلة السنتين الماضيتين، من حروب وخراب، فأكثر من 1641 مليار، تم إهدارها ونوهت الصحف إلى دعوة “كتلة ليبيون” بما يسمى مجلس الدولة، القاهرة للإسراع في فتح سفارتها بطرابلس، من أجل استئناف أعمالها بشكل طبيعي وخدمة مواطني البلدين ،معربة عن ترحيبها بزيارة الوفد المصري إلى طرابلس، داعية إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين من أجل الاستقرار السياسي الليبي الذي يخدم الجميع .وتناولت الصحف بيان قبائل شرق ليبيا، معبرة عن تأييدها الكامل للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، لطرد المحتل التركي، الذي "جاء لنهب ثرواتهم"، مجددة دعمها لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ، وما تثمر عنه من نتائج أو شخصيات لتوحيد ليبيا.وعرجت الصحف على تصريحات رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ، وتأكيد رفضه التام للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع التركي خلال زيارته الاستفزازية التي قام بها مؤخراً إلى ليبيا ومن قبلها إقرار البرلمان التركي إبقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهراً. وشدد على أنها تمثل تعدياً مباشراً على سيادة ليبيا وانتهاكاً صارخاً لأمنها القومي.// انتهى //07:52ت م0019