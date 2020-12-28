القاهرة 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزًا ومدينة في مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة 500 مليار جنيه.وأبرزت المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية.وأشارت إلى تشديد الحكومة المصرية من إجراءاتها لمواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثانية بإعلانها فرض غرامات فورية وإغلاقات على المنشآت المخالفة والأفراد المخالفين لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.وأفادت صحف مصر بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز الـ "80" مليون و351 ألف إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات مليون و757 ألف حالة.// انتهى //09:29ت م0023