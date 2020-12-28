نجران 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأتلفت أمانة منطقة نجران 22.410 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وذلك ضمن الجهود الرقابية للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء أنه جرى خلال الحملات الرقابية مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، مؤكداً استمرار وتكثيف الحملات على المحال التجارية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال رقم الطواري 940.// انتهى //09:44ت م0024