عرعر 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسصادرت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بالبلديات التابعة لها بعرعر أمس، 24 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير 13 مخالفة، وذلك خلال جولاتها ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المهنية وتطبيق لائحة الغرامات الجزاءات على المحلات المخالفة.وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.// انتهى //10:18ت م0027