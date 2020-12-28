طوكيو 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسارتفعت الأسهم اليابانية في تعاملات هزيلة اليوم لتتجه صوب أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود مع مواصلة المستثمرين الرهان على أن التحفيز الأمريكي ولقاحات كورونا ستسرع خطى التعافي الاقتصادي العالمي.وختم المؤشر نيكي القياسي اليوم مرتفعا 0.74 % إلى 26854.03 نقطة.وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمئة إلى 1788.04 نقطة.وصعدت أسهم الرعاية الصحية والمرافق ومنتجات الآلات الصناعية بفضل توقعات لتحسن الأرباح بعد عام مضطرب بفعل تفشي فيروس كورونا.// انتهى //10:24ت م0028