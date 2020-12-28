نجران 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واستشارك الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة نجران في مهرجان "هلا نجران للتسوق"، بركن تعريفي وتقديم الخدمات المتنقلة للزوار.يأتي ذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.وتقدم الوحدة المتنقلة لزوار المهرجان من الرجال والنساء خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة الى اطلاع زوار المهرجان على مميزات الخدمات الميدانية في الأحوال المدنية وما تقدمه من تسهيلات للمستفيدين من الرجال والنساء وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة منها.// انتهى //10:43ت م0031