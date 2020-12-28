ثقافي / أدبي الحدود الشمالية يصدر العدد العاشر من مجلة "شمالية"
الاثنين 1442/5/13 هـ الموافق 2020/12/28 م واس
عرعر 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس
أصدر النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية، العدد العاشر من مجلة "شمالية".
وأوضح رئيس النادي ماجد المطلق أن العدد تناول العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية التي نظمها النادي خلال العام 2019، إلى جانب استعرض أبرز الأنشطة التي شارك بها النادي واستضافها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المقامة.
// انتهى //
10:45ت م
0032