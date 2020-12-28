عرعر 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأصدر النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية، العدد العاشر من مجلة "شمالية".وأوضح رئيس النادي ماجد المطلق أن العدد تناول العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية التي نظمها النادي خلال العام 2019، إلى جانب استعرض أبرز الأنشطة التي شارك بها النادي واستضافها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المقامة.// انتهى //10:45ت م0032