سكاكا 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، نسخة من التقرير الإحصائي السنوي لجوازات المنطقة.جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم، مدير جوازات منطقة الجوف اللواء سعيد بن حسين القحطاني، واطلاعه على ما تضمنه من إحصائيات ميدانية وضبطيات ونتائج البرامج التطويرية واللجان والحملات الميدانية المشتركة لجوازات المنطقة والفروع التابعة لها في المحافظات.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها جوازات المنطقة وفروعها.حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله الغامدي.// انتهى //10:47ت م0033