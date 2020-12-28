إسلام آباد 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد باكستان دعمها للجهود المبذولة لإحلال السلام في أفغانستان لضمان الاستقرار في المنطقة.واهتمت بعزم رئيس الوزراء عمران خان على دعم القطاع الصناعي في باكستان ضمن تطلعه إلى تحسين الاقتصاد الوطني.وفي الشأن الأمني أبرزت أنباء الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات حرس الحدود في إقليم بلوشستان وأدى إلى مقتل سبعة جنود.وأخبرت عن تحطم طائرة مروحية تابعة لطيران الجيش الباكستاني إثر تعرضها لعطل فني في منطقة جلجت بلتستان ما أدى إلى مقتل أربعة عسكريين.وأشارت إلى تراجع معدل الإصابات اليومية في باكستان نسبياً مقارنة بالأيام الماضية.ونشرت تصريحات مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للتجارة والاستثمار عبد الرزاق داود الذي قال إن بلاده تركز على تعزيز التعاون التجاري مع الدول الأفريقية لرفع حجم التبادل التجاري.وعرجت الصحف على إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل سبعة مسلحين من عناصر حركة طالبان في إقليم قندهار، ومقتل عنصرين من قوات الأمن إثر وقوع اشتباكات في إقليم "باكيتا.// انتهى //11:34ت م0045