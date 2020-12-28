مكة المكرمة 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسقدم قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خدماته لـ 107901 حالة، وذلك خلال عام 2020م.وأوضحت "صحة مكة المكرمة" أنه يتم تطبيق نظام فرز حالات الطوارئ وفق النظام الأمريكي وبحسب معايير طبية معينة لسرعة تنظيم العمل الإسعافي من خلال حرص الفريق الطبي والاهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة للعلاج.وأبانت أن إجمالي عدد العمليات التي أجريت في مستشفى النور التخصصي خلال عام 2020م بلغ 5749 عملية، كما خصص المستشفى مركزاً لاستقبال حالات كورونا منذ بداية جائحة كورونا، وتماشياً مع الاحترازات الوقائية اللازمة، كما تم تفعيل العيادات الافتراضية التي بلغ عدد الحالات المستقبلة فيها 33165 حالة، إضافة لخدمة دواؤك لبيتك التي بلغ عددها8793 وصفة دوائية تم إيصالها للمرضى.// انتهى //11:47ت م0048