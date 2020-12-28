الطائف 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسقدّم قسم الطوارئ في مستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف خدماته لعدد 41171 حالة طارئة، وذلك خلال العام الجاري 2020.وأوضحت "صحة الطائف" أنه جرى منذ بداية العام استقبال الحالات الطارئة من خلال 5 وحدات في قسم الطوارئ، هي الاستقبال وفرز الحالات والكشف السريع والعناية الفائقة والعزل التنفسي، حيث تبلغ السعة السريرية للقسم 13 سريراً، وتستقبل الحالات الشديدة ومتوسطة الخطورة ومن أهمها حالات الحوادث المختلفة، لافتةً أنه تم تفعيل عدة برامج مساندة منها برنامج المسعف الإلكتروني، وذلك بهدف رفع جودة وسرعة الخدمات المقدمة.// انتهى //11:48ت م0050