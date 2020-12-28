الخرطوم 13 جمادى الأول 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 020 2 واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على مناقشة مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، أمس الأوضاع على الحدود مع أثيوبيا حيث اطمأن على المعنويات العالية لجنود القوات المسلحة الذين يحرسون سيادة الوطن، وأمن على ضرورة الإسراع في توفير كل الدعم لهم مع التأكيد على احترام الأثيوبيين المقيمين في مدن السودان المختلفة.وأخبرت صحف الخرطوم عن مقتل وإصابة 45 شخصاً ،في منطقة "قريضة" غربي السودان نتيجة لصراع حول موارد المياه.ولفتت الانتباه إلى عثور الجيش اليمني أمس على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر.وسلطت صحف السودان الضوء على تسبب الحريق الذي نشب في مخيم اللاجئين السوريين ببلدة "المنية" قضاء عكار شمال لبنان ، في تشريد زهاء 700 لاجئ اضطروا لمغادرة المخيم.// انتهى //11:49ت م0051