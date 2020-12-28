الجزائر 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020م واستحدثت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم عن تلقي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس، اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الفلسطيني محمود عباس، اطمأن من خلاله على حالته الصحية متمنيًا له الشفاء التام والعاجل.وتناولت الوضع في منطقة الساحل الأفريقي، مشيرة إلى إعلان السلطات في مالي أن قواتها العسكرية قتلت 10 إرهابيين خلال تصديها لهجوم استهدف قافلة عسكرية بين مدينتي "دينانغورو" و"موندورو" بالقرب من حدودها مع جارتها بوركينافاسو.وتناقلت إعلان وزير الصحة الفرنسي أوليفيي فيران أمس، عن أن الحكومة ستتجه إلى فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد، إذا استمرت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالارتفاع، تزامنًا مع انطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس في فرنسا ودول أوروبية أخرى.// انتهى //12:06ت م0053