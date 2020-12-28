عام / شرطة منطقة مكة المكرمة بالطائف تضبط عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالطائف
الاثنين 1442/5/13 هـ الموافق 2020/12/28 م واس
الطائف 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس
ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة ممثلة بمحافظة الطائف عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.
وتتابع شرطة المنطقة بالمحافظة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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12:08ت م
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