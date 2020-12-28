بغداد 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على عدد من المحاور المحلية ,في مقدمتها الجدل الدائر المستمر بشأن الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل 2021م والتي يتوقع إرسالها من قبل الحكومة إلى مجلس النواب خلال الأيام القادمة تمهيدًا لمناقشتها والتصويت عليها.وأبرزت الصحف التوقعات بشأن احتمال تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب،وذلك للحاجة الماسة لإقرار عدد من مشاريع القوانين المهمة المعروضة للتصويت ومن بينها مشروع قانون موازنة العام المقبل.وتطرقت إلى الجدل الدائر بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال السنة المالية القادمة, مبرزة مطالبات البرلمانيين بضرورة عدم المساس بها تحت أية الذريعة.// انتهى //12:15ت م0057