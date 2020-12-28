بيروت 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مصادرُ أمنيةٌ اليوم أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت فوق مناطق النبطية وإقليم التفاح بجنوب لبنان ونفذت غارات وهمية .كما حلقت المقاتلات الإسرائيلية فوق قرى وبلدات القطاع الأوسط وصولًا حتى منطقة العديسة والقرى المجاورة ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //12:16ت م0058