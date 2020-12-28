سكاكا 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المنطقة عبر الاتصال المرئي اليوم، اجتماع مجلس المنطقة الثالث للعام المالي 1441 / 1442هـ .وشدد سموه على دور مجلس المنطقة في خدمة الأهالي ، ونوعية المشروعات الخدمية والصحية والتنموية، وصولا إلى تنمية مستدامة ، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والعمل على سرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة وفق الجدول الزمني والمعايير المعتمدة لها.وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وفق توجيهات القيادة الرشيدة ق.وبين أمين عام مجلس المنطقة حمود بن حواس الرويلي ،أن الاجتماع ناقش نسب إنجاز المشروعات الحكومية ، ومحاضر لجنة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان، ولجنة التنمية الثقافية والشبابية، واتخذ بشأنها عددا من القرارات والتوصيات حيث شملت متابعة وتسريع إنجاز بعض المشروعات التعليمية والخدمية والصحية .// انتهى //13:17ت م0082