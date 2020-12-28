نجران 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسبدأت صحة نجران بالعمل في وحدة المناظير في مستشفى الولادة والأطفال، وذلك ضمن خططها التوسعية في تقديم الخِدْمات العلاجية التخصصية للأطفال في منطقة نجران، حيث جرى تجهيز وحدة المناظير بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة واستقطاب كوادر متخصصة لإجراء المناظير التشخيصية والعلاجية دون الحاجة إلى إحالتها لمستشفيات خارج المنطقة .وأعلنت صحة نجران نجاح الكوادر الطبية في المستشفى في إجراء منظار علوي للجهاز الهضمي تحت التخدير العام لطفل يبلغ من العمر 11 سنة كان يعاني من صعوبة في مزمنة في البلع، حيث أُخِذَتْ خزعات من الأنسجة وأظهرت وجود التهاب في المريء والمعدة والاثني عشر وأُعْطِيَ الطفلُ العلاجَ اللازم وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة - ولله الحمد -.كما أُجْرِيَ منظارٌ علوي للجهاز الهضمي ومنظار للقولون لطفلةٍ تبلغ من العمر 10 سنوات تحت التخدير العام مع أخذ خزع متعددة، حيث كانت تعاني من إسهال مزمن ونقصان في الوزن، وأرسلت العينات لمعمل الأنسجة في مستشفى الملك خالد لدراستها.// انتهى //13:18ت م0083