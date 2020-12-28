حائل 1313 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة بمكتبه اليوم، أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي ورئيس مجلس إدارة شركة السليمي رجل الأعمال سلمان السليمي الذي قدم دعم مالياً لبرامج شباب مجلس المنطقة المجتمعية بمبلغ ١٠٠ ألف ريال .كما قام السليمي بتوظيف الفائزين بمسابقة نيوم من أبناء المنطقة، مقدماً كذلك قصر ليالي نجد للاحتفالات ومنتجع التل لجميع مناسبات وفعاليات مجلس شباب المنطقة الثقافية والخيرية والمجتمعية وكذلك اجتماعات المجلس.// انتهى //13:20ت م0084