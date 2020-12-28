سكاكا 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسكشفت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة منطقة الجوف عن غرس 8214 شجرة و 450 ألف زهرة خلال عام 2020، كما تم صيانة 1.4 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء في نطاق الأمانة والبلديات التابعة لها، فيما بلغ إجمالي أطوال تمديدات الري الجديدة 35 ألف متر، وتنسيق 13600 شجرة.وأكدت الإدارة حرصها على مواصلة أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الزهور في مختلف المواقع، وفق الخطط المعتمدة، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة للحدائق والأشجار، ضمن خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية لرفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.// انتهى //13:22ت م0085