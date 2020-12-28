عام / الإمارات تسجل 1027 إصابة جديدة بكورونا
الاثنين 1442/5/13 هـ الموافق 2020/12/28 م واس
أبوظبي 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1027 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 3 وَفَيَات وشفاء 1253 حالة .
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 202.863 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 660 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 179.925 حالة .
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