حائل 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي والعميد عصام الجعفري بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة.ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة للجهات الأمنية وتطوير إمكاناتها بمتابعة من سمو وزير الداخلية، مثنياً سموه الدور الأمني الذي يقوم به رجال الأمن في مناطق المملكة وفي حائل، مؤكداً أهمية ما يقومون به لخدمة الوطن وأمنه.// انتهى //13:24ت م0087